Makina Mühendisleri Odası: Okul servisleri standartları ve asgari güvenlik donanımları için bir yönetmelik hazırlanmalı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okul servisleri standartları ve asgari güvenlik donanımları hakkında bir yönetmelik hazırlaması için daha fazla gecikmemesi gerektiğini kaydetti. Oda, teknik desteğe hazır olduğunu bildirdi.

MMO Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, 2017 yılında Dağ Yolunda meydana gelen trafik kazası hatırlatılarak, okul otobüsleri ile ilgili yıllardan beridir alınması gereken dersler ve tedbirler olduğu ifade edildi. Açıklamada, yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

“Okul otobüslerinde, çağdaş fren donanımı, çağdaş emisyon standartları, yangın güvenliği, ısıya duyarlı motor bölmesi yangın algılama sensörü, 3 nokta emniyet kemeri ve sensörü, okul otobüs aracı uyarısı ile ilgili standart, yolcu indirme bindirme kapısının sol tarafta olması, sağ tarafta indirme bindirme kapısı olan araçların trafikten men edilmesi, oturma planlarının ve takometre sisteminin olması, acil çıkış kapıları ve kullanıma ihtiyaç duyulduğunda nasıl kullanılacağı bilgilendirmesi, sürücü dur için buton, araçlarda iç ve dış çevre kamerası ve kayıt yapabilecek özellikte olması gereklidir.”

Okul otobüsünün yolcu taşıma bölümünün yangına mukavim malzemeden imal edilmiş ve iklimlendirme sisteminin sıcak/soğuk özelliğinde bakımı yapılmış yeterli kapasitede olması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Standartlar ve güvenlik donanımları belirlendikten sonra, kamu taşımacılığı birlik/örgütleri ile koordine ederek, bu standartlara ulaşılabilmesi için gerekli destek de sağlanmalıdır” denildi.

Okul servis araçlarının eskime yaş sınırı olması ve ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar ile öğrenci taşımacılığının durdurulması gerektiği de ifade edilen açıklamada, okul servis araçlarının sigortalanması ile ilgili standardın da belirlenmesi ve denetimlerin araç muayene istasyonlarının denetimine ilave olarak okul idaresi tarafından da kontrol formuna istinaden yapılması gerektiği belirtildi.

“Ülkede tüm karayolu taşımacılığı gibi toplu taşımacılık ile ilgili güvenlik mevzuatları ve standartlarının da yetersiz olduğu” savunulan açıklamada, “Yurtdışında hurda olabilecek durumda araç ithalinin önlenmesi için dahi bir tedbir, uygunluk standardı yok” denildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nca, Makina Mühendisleri Odası’nın öngördüğü standartlardaki araçların okul servisi yapabilmesi için bilimsel ve teknolojik bir mevzuat hazırlanması, sürücülere de bu araçların kullanım ihtimamı için temel eğitim verilmesi gerektiği kaydedildi.

-Hukuki süreç uyarısı

Çocukların taşınmasında emniyeti tehlikeye düşürecek, güvenlik ve sağlık riski olan araç kullanıldığına dair Makina Mühendisleri Odası’na şikâyet yapılması halinde çözümü için Bakanlığın bilgilendirileceği belirtilen açıklamada, tedbir alınmaması halinde hukuki süreç de başlatılabileceği kamuoyuna duyuruldu.