Makina Mühendisleri Odası Sol Direksiyon Araçların Kayıt Kararına Karşı Ara Emri Aldı

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Bakanlar Kurulu'nun sol direksiyonlu araçlarla ilgili kararına karşı yargı yoluna gittiklerini ve mahkemeden ara emri aldıklarını duyurdu.

Ayer Yarkıner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun, 7 Ocak 2025 tarihli ithal izni olsun veya olmasın sol direksiyon araçların kayıtlarının yapılması konusundaki kararı KTMMOB Makina Mühendisleri Odası'nca gerekli teknik uyarılar yapılmasına rağmen geri çekilmediği için yargıya başvuruldu. 13 Ocak 2025 tarihinde görüşülen ara emri talebi mahkemece onaylanmıştır.

Trafikte, özellikle son 2 yılda artan ölümlü kazalara rağmen tedbir alınmadan böyle bir kararın uygulanması halinde trafikte can kaybının artarak devam etmesi ile ilgili riskler de artmış olacaktı. Bu nedenle kamusal sorumluluk gereği ara emri davası açılmıştır.”