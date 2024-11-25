Makina Mühendisleri Odası: “Toplum EL-SEN ve üyelerine teşekkür etmeli”

Makina Mühendisleri Odası, “EL-SEN ve üyelerine zor iklim şartlarında verdikleri hizmet için tüm toplumun teşekkür etmesi gerektiğini” kaydetti.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner yazılı açıklamasında, “AKSA, elektrik kilowatt/saat bedelinin 16.7 USD Cent, KIB-TEK maliyetinin de 9.6 USD Cent olduğu hususunda muhtemelen KIB-TEK Yönetim Kurulunca bilgilendirme yapıldığını” belirtti.

AKSA maliyeti bilinmeden ve hesaplanmadan satış fiyatlarını konuşmanın doğru olmayacağını belirten Yarkıner, şöyle devam etti:

“AKSA’nın 1 kws enerji satışı ile KIB-TEK’in satışı aynı maliyetleri içermiyor. AKSA üretim yerinde KIB-TEK’e faturasını kesiyor. KIB-TEK’in fiyatı ise arıza, bakım onarım iletim ve dağıtım gibi hizmetleri de kapsamaktadır. AKSA’nın 1 kws enerjideki kârı (kazancı) KIB-TEK’in maliyetinden fazladır.

AKSA’nın KIB-TEK’e teslim yerindeki 1 kws enerji fiyatı: 24.3 USD Cent’tir 16.7 USD Cent değildir. AKSA faturasındaki bu maliyeti kim uygun bulmaktadır? Kim onaylamaktadır? Kim ödemektedir? Neden ödemektedir? Kim soruşturacak? Bu vahşi sermayeye kazanç sağlayan anlaşmadan dolayı utanması gerekenler kimlerdir? Mahkeme süreci neden uzuyor? Kalecik III ülke ihtiyacı için değil, AKSA’ya sürdürülebilir bir kazanç sağlanması için imzalanmıştır. Şöyle ki:

AKSA’ya ödenen aylık tutar 17-18 milyon USD’dır. Kamu yararına bir tedarik süreci olsaydı bu faturanın yarısı bir bedel ödenecekti. Kalecik III ile iletilemeyen ve üretilemeyen kapasite kiralanmıştır. AKSA sözleşmesine ses çıkaramayan ikiyüzlü ve oynak davranan sivil toplum örgütleri ve ilgili resmî kurumlar bu duruma nasıl tahammül ediyor?

Ülke en küçük hava muhalefetlerinde dahi elektriksiz kalıyor. Bu teklikeli hava koşullarında canla başla görev yapan KIB–TEK çalışanlarıdır.”

Yarkıner, ülkenin ihtiyacının AKSA olmadığına işaret ederek, “Çağdaş ve yenilenebilir enerji kaynaklarından, depolamadan, elektrikli araçlardan, akıllı şebekeden ve yeterli kapasitedeki iletim dağıtım teknolojilerinden istifade etmektir. Çağdaş teknolojiler ve regülasyonlar ile ülkemizin enerji kaynaklarındaki potansiyeli onlarca yıl daha bize yeterlidir. Elektrik enerjisi arz güvenliğini başarabiliriz” dedi.

Sanayi Odası ile Ticaret Odası'nı da “elektrik pahalı şikayeti ve sadece kendileri için ucuz enerji üretim imtiyazları almalarına hakları olmadığı” konusunda eleştiren Yarkıner, “AKSA‘nın 1 kws satış fiyatı 24.3 USD Cent’tir. Aylık fatura tutarları da süreç içerisinde artarak devam edecektir. İhtiyaç duyduğumuz enerjinin ihtiyaca uygun yerde, zamanda ve gerçek maliyette sağlanması için hepimize görev düşmektedir” ifadelerini kullandı.