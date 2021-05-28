Makina Mühendisleri Odası uyardı: Yasa tasarısının iyileştirilmeye ve geliştirilmeye ihtiyacı var

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) santrallarının ve aksamlarının bakımı ve arızalarının onarımlarının üretici firma tarafından yapılması için hazırlanan gerekçelerin, bakım onarım hizmetleri prensiplerine uygun olmadığını ve rekabetçi tedarik faaliyetlerine engel olacağını vurguladı.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Ayer Yarkıner, “KIB-TEK Dizel Santral Makinalarının Ve Aksamlarının Bakımı ve Beklenmedik Arızaların Tamir ve Onarımına İlişkin Yasa Tasarısı” ilgili şu çekinceleri ortaya koyarak, uyarılarda bulundu:

“Makina Mühendisleri Odasınca; KIBTEK santrallarının ve aksamlarının bakımı ve arızalarının onarımlarının üretici firma tarafından yapılması için hazırlanan gerekçelerin, bakım onarım hizmetleri prensiplerine uygun olmadığı ve rekabetçi tedarik faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilmiştir.

1-Periyodik bakım malzemeleri önceden planlanabilen, stok seviyesi belirlenen (makina üreticisinin dışında da OEM olarak üretilen) malzemelerdir. Bu nedenle sadece üreticiden tedarik edilmesi doğru değildir.

2-KIB-TEK envanterinde bulunan dizel güç kaynaklarının arızaları ile ilgili ihtiyaç duyulan tecrübe süresi yaşanmıştır. Muhtemel arızaların onarımı için gerekli yedek parça ve diğer sarf malzemeleri de rekabetçi tedarik yöntemleri ile stoklanabilirdir. Güç ünitelerinde kullanılan Turbo, radyatör vb. malzemede sanayiciler tarafından standartlarına uygun olarak üretilmekte ve piyasaya sunulmaktadır. Dolayısı ile belirlenen stok seviyelerine istinaden periyodik rekabetçi ihaleler ile tedarik yapılabilir.

3-Söz konusu makina üreticilerine; hangi gerekçeye istinaden direkt alım yapılacak kadar güven duyulabilmiştir? Mutlaka yasa taslağında belirtilmelidir. Bu maksatla geçmiş dönemlerde yapılan alımların birim fiyatları ile muadil alımların birim fiyatlarının mukayese edilmesi ve rekabetçi bir sonuç olduğuna dair geçerli bir veri olması gerekir.

4-Tedarik edilen her türlü malzemenin makinaya montajını müteakip garanti süresi vardır. Bu garanti süresi sözleşmelerde belirtilmeli ve yükleniciden taahhütname alınmalıdır. Getirilen malzemenin uygun evsafta olmadığı, zamanından evvel kullanım dışı olduğu tespit edilmesi halinde teminattan kesilmeli ve müteakip tedarik safhasında önleyici tedbirler alınmalıdır. Bunlar yapılmadan yasa tasarısı hazırlanması eksik sorumlulukların ve ihmallerin hesabının sorulmasını engelleyecektir. Bu nedenle ‘malzeme makina ile uyumsuz’ gerekçesi kurumun sorumluluğunun ihmali ile alakalıdır giderilmesi gerekir.

5-KIB-TEK ile ilgili tedarik faaliyetlerinin iyileştirilmesi için; öncelikle ihtiyaç makamı, tedarik makamı ve kabul makamlarının görev tanımlamaları yapılmalı ve hukuki sorumlulukları belirlenerek periyodik denetimleri yapılmalıdır. KIB-TEK lojistik birimlerinde güncel ve periyodik denetim ve teftişlerin yapılmadığı, Haziran 2020 tarihindeki bilirkişi talep yazılarından anlaşılmaktadır.

6-KIB-TEK’de lojistik hizmetlerin yürütülmesinde çok ciddi denetim ve mevzuat zafiyeti vardır. Bu zafiyet de tedariklerde şaibeye neden olmaktadır. Öncelikle tedarik usullerini içeren, görev tanımları, hukuki sorumluluklar tespit edilmeli, her mali yıl da teftiş ve denetimleri yapılmalıdır.

7-KIB-TEK de stok seviyesi hesaplaması bilinmiyor, ne zaman stok bütünlemesi yapılacağı bilinmiyor, stoktan kullanım yerleri bilinmiyor, santrallar için güvenli stok seviyesinin ne olduğu bilinmiyor. Bu standartlar belirlenmeden söz konusu yasa tasarısının gerçekleşmesi sistemin daha şaibeli olmasına ve rekabetsiz tedarike yasal istinat oluşturacaktır.

Yukarıda sunulan gerekçelerden dolayı söz konusu yasa tasarısının iyileştirilmeye ve geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu değerlendirilmiştir.”

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28/05/2021 18:15