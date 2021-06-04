Makine Mühendisleri, Binaların Yangından Korunmasına Dair Yazılı Bir Mevzuat Bulunmadığından Esaslar Belirledi

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04/06/2021

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Makine Mühendisleri, Binaların Yangından Korunmasına Dair Yazılı Bir Mevzuat Bulunmadığından Esaslar Belirledi

Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, ülkede binaların yangından korunmasına dair yazılı mevzuat bulunmadığını vurgulayarak ilgili tüzük yasallaşana kadar kullanılmak üzere binaların yangından korunmasına ait teknik esasların belirlendiğini ifade etti.
Ayer, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Binaların Yangından Korunmasına Dair Tüzük yasallaşıncaya kadar, bina yangın güvenliğinde güvenlik zafiyeti olmaması ve mekanik tasarımlarda standartlık sağlanabilmesi için ‘Binaların Yangından Korunmasına ait teknik Esaslar’  TSE standartlarına uygun olarak belirlenmiştir. İlgili TSE standartları Makina Mühendisleri tarafından projelerde esas alınacaktır” dedi.
“Binaların yangından korunması maksadıyla tasarlanacak kuru ve ıslak sistemlerin hortum bağlantılarında 2.5 inç BS standartı rekorları kullanılacaktır” açıklamasını yapan Yarkıner bu açıklamadan önce tasarlanan binalar da dahil, binalarda tasarlanacak ısı, duman ve zehirli gazlardan korunma tasarımlarında uygulanacak standartlar ve kontrollerinin TSE teknik dokümanına uygun yapılması için ihtiyaç duyulan teknik standartların Makina Mühendisleri Odası’ndan alınabileceğini belirtti.
Yarkıner konu ile ilgili kurumların önerilerini 15 Haziran’a kadar Makine Mühendisleri Odasına bildirebileceği ifade edildi. 

04/06/2021 11:39
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TAGS: Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası, Ayer Yarkıner,
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