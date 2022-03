Makine Mühendisleri Odası: Bölgesel rezervler inşa edilmelidir

Makine Mühendisleri Odası, bilinçli su tüketimini yaygınlaştırarak su kaynaklarının korunmasının hayati önemde olduğuna vurgu yaparak, bunun için her türlü bilimsel katkı ve desteği vermeye hazır olduklaklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makine Mühendisleri Odası, Dünya Su Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Her yıl 22 Mart’ta farklı bir tema ile kutlanan Dünya Su Günü’nün tarihçesi ile ilgili bilgi paylaşılan açıklamada, dünyadaki su kaynaklarının yalnızca yüzde 2,5’inin tatlı sulardan oluştuğu ve su kullanımının küresel düzeyde ve ülkede artmaya devam edeceği aktarıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta su kıtlığının işaretlerinin yaz dönemlerinde görülebileceğinin kaydedildiği açıklamada, Geçitköy barajının su ihtiyacının karşılanmasında çok değerli bir imkân ve rezerv olduğu belirtildi.

“DÜŞÜK MALİYETLİ YENİ BÖLGESEL REZERVLER İNŞA EDİLMELİDİR”

İki yıl kadar önce Türkiye ile Kıbrıs arasındaki su ikmal hattının hasara uğradığının ve onarımı ciddi maliyet ve sürede yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, “Bu yaşanan tecrübeden sonra meydana gelebilecek benzer hasarların olumsuz etkisini asgari seviyede olmasını sağlamak için ek rezerv sistemler kurulmalı ve Geçitköy ana depolama sahasından bağlantısı olan borular ile düşük maliyetli yeni bölgesel rezervler inşa edilmelidir” denildi.

Klasik sulama sistemlerinde, sulama randımanının düştüğünün ve tarla içi su kayıplarının da fazla olduğunun belirtildiği açıklamada, klasik sulama yöntemleri yerine otomasyon destekli sulama yöntemlerinin kullanılması önemli oranda su tasarrufu sağlayacağı nedeniyle önerildi.

“ACİL EYLEM PLANI VE SU POLİTİKASI HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Açıklamada, bilinçli su tüketimini yaygınlaştırarak su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yapılarak, “Su tasarrufu ve kaynakların korunması için tarımda bilimsel teknoloji destekli basınçlı ve otomasyon destekli sulama sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Su kaynaklarımızı koruyan, sürdürülebilirliğini temin eden acil eylem planı ve su politikası hayata geçirilmeli, arıtma tesislerinin hayata geçirilmesine acilen öncelik verilmelidir. Suyun alınıp satılan bir meta olmaktan çıkartılıp, herkes için su güvenliğinin sağlanması yolunda mücadele edilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüm canlılar için vazgeçilmez yaşam kaynağı olan suların korunması, temiz ve sağlıklı olarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için KTMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın her türlü bilimsel katkı ve desteği vermeye hazır olduğu da duyuruldu.

22/03/2022 11:38