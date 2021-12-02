Makine Mühendisleri Odası KKTC 1. Otomotiv Sempozyumu düzenledi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası tarafından “KKTC 1. Otomotiv Sempozyumu” yapıldı.

Cuma günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda düzenlenen sempozyuma, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyeleri, Barolar Birliği temsilcisi, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı ve konu ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile Makina Mühendisleri Odası üyeleri katıldı.

Oda tarafından etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, sempozyumda trafikteki güvenlik zafiyeti ve ölümcül etkileri örnekleri ile anlatılarak, AB ve Türkiye’nin kabul ettiği regülasyonların yasallaşmasının gerekliliğinin vurgulandığı belirtildi.

Sempozyumda elektrikli araçlarla ilgili çağdaş teknolojinin açıklandığı, ülkede tüketicinin korunabilmesi için teknik uyarılarda da bulunulduğu ifade edilen açıklamada, fosil yakıtlı araçlar ile elektrikli araçların ekonomik kullanılabilme durumlarının mukayese edildiği kaydedildi.

Elektrikli araçların ithalinde herhangi bir regülasyon olmadığı, araçların verimli kullanım süreleri, şarj istasyonlarının güvenlik standartlarının ve donanımlarının belirlenmesi, enerji ihtiyacının karşılanabilirliği ve devamlılığı (solar enerji kullanımı) konularının çağdaş temellerde çözülmesi gerektiği belirtildiği ifade edilen açıklamada, şarj istasyonlarındaki standartların da ele alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Oda Yönetim Kurulu’nun katkı koyan herkese teşekkürlerini sunduğu ifade edilerek, ileri günlerde sonuç bildirisinin yayınlanacağı da duyuruldu.

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02/12/2021 17:05