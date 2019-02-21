Maksimim Sanat Minimum Risk Maraş, etkinliği tamamlandı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ve Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi ile işbirliğinde Maraş bölgesinde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” tamamlandı.

Gazimağusa Belediyesi’ne Maraş Gelişim Akademisi’nde Sanat Terapisti Bahar Çıralı başkanlığındaki Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi uzmanları eşliğinde, Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu ve Şht. Osman Ahmet İlkokulu’ndan 30 çocuğun katıldığı bir haftalık 1 Sanat terapisti, 3 eğitmen ve 4 asistan, tarafından yürütülen ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanlarının da destek verdiği kampa katılan çocuklara sanatsal çalışmalar yanında “Sosyal sistem içerisinde kendini güvende hissetme;

Yaşadığı coğrafyaya aidiyet; Sağlıklı sosyal ilişkiler kurmak için sınırları bilme; Farklı düşüncelere açık olma; Bedensel özelliklerini benimseme; Güçlü ve zayıf yanlarını kabul etme; Hatayı olumlu tecrübeye çevirme; Sağlıklı beslenme hakkında bilgilenme; Gelecek hakkında hayal kurma, arzu etme; Sorumluluk alma; Başarısına takdir alma” gibi değer eğitimleri de verildi. Çocukların “Maksimum Sanat Minimum Risk” etkinliğinde bireysel ve grup çalışması olarak ürettikleri eserlerin yer alacağı sergi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde izlenime açık kalacak.