Maksimum 200€ İle 3 Gün Geçirebileceğiniz 5 Avrupa Şehri

Yurt dışına hiç çıkmamış kişiler için işin ekonomik boyutu önemli olduğu gibi yeni gidilecek yerler için de yine akıllarda her zaman ücret soru işaretidir. Eğer tatiliniz öncesinde son derece ekonomik bir şekilde davranmak istiyorsanız maksimum 200 Euro ile 3 gün geçirebileceğiniz 5 Avrupa şehri listesine göz atabilirsiniz.

Seyahat öncesinde rezervasyon tarihiniz gibi önemli detayları da göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca yemeklerinize ya da gezilerinize lüks kaçmanız halinde bu bütçeleri kolayca yakalayabilirsiniz.

En Ucuz Avrupa Şehirleri

Ljubljana

Ucuz Avrupa şehirleri konusunda ilk sırada yer almaya hak kazanan Ljubljana, Türkiye’de çok fazla tanınmıyor. 3 günlük geziyle dolu dolu gezebileceğiniz Ljubljana üstelik son derece ekonomik. Şehirde ekonomik bir şekilde gezmek için ilk yapılması gereken şehir kartı çıkarmak. Şehir içerisinde otobüsleri kullanabileceğiniz gibi bisiklet kullanımı da yaygın olduğu için saatlik kiralama ücreti 3 Euro olan bisikleti değerlendirebilirsiniz. Kampanyalı otellerden dönem içerisinde en uygun olanını tercih ederek konaklamayı da uygun bir şekilde geçirebilirsiniz. Kahvaltı konusunda ise kahve ve bir omlet seçeneği ile ortalama 6 Euro’luk bir öğün yaşayabilirsiniz. Bölgede gezilecek yerlerin büyük bir bölümü ücretsiz olduğu için gün içerisinde dilediğiniz gibi gezinti yapabilirsiniz.

Molalarda ise bölgelerdeki ekonomik restoranları ve kahve noktalarınızı ziyaret edebilirsiniz. Tatlı ve bir kahveyi yine ortalama 6 Euro’ya alabilirsiniz. Öğle ve akşam yemeklerinde ise karar tamamen size ait. Restoranların büyük bir bölümünde ekonomik menüler mevcut ve içecek artı tek yemek ile akşam yemeklerinizi ortalama 10 Euro karşılığında alabilirsiniz.

Selanik

Türkiye’ye çok yakın ve Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu yer olması sebebiyle unutulmayan Selanik, buna karşın turizmde çok fazla değerlendirilmiyor. Kültür olarak da Türkiye’ye çok yakın olan Selanik, üstelik ekonomik. Havaalanından itibaren toplu taşıma ve şehir içi yürüyüş ile birlikte ulaşım sorununu ortadan kaldırabileceğiniz Selanik’te konaklamada yine Artıway gibi indirimleri kullanmanız gerekiyor. Şehirde kahvaltılarda sandviç ve kahve için 4 Euro ödeyerek ekonomik bir çözüm bulabilirsiniz. Kentte gezilecek yerlerin büyük bir kısmı ücretsiz. Atatürk’ün evi, Aristotelous Meydanı, Aya Dimitri Kilisesi, Agia Sofia Kilisesi gibi yerler mutlaka görülmeli. Kahve kültürü gelişmiş olan şehirde mola için 3 Euro karşılığında lezzetli bir kahve içebilirsiniz. Öğle yemeklerinde ortalama 15 Euro, akşam yemeklerinde ise ortalama 20 Euro ile tıka basa doyma ihtimaliniz de mevcut.

Berlin

Çoğu kişi için pahalı olduğu için arka plana atılan Berlin, doğru bir planlama ile ekonomik bir şekilde ziyaret edilebilir. En ucuz Berlin uçak bileti ile başlayabilirsiniz. Berlin için de yine ekonomik bir gezi planlanıyorsa toplu taşıma tercih edilmeli. 5 Euro ile 7 Euro arasında değişen fiyatlar sayesinde en uygun ulaşım seçeneğine sahip olacağınız toplu taşımada, otel için yine kampanyalar takip edilmeli. Acama Hotel & Hostel Kreuzberg gibi lüks oteller dahi kampanyalar dahilinde uygun fiyatlarla konaklama seçeneği sunuyor. Yumurta ve yumurtayla yapılan pratik yiyeceklerden oluşan kahvaltı menüleri için 10 Euro ödemeniz yeterli. Yine kahve konusunda son derece zengin olan şehirde kahve için ortalama 3 Euro ödeyebilirsiniz. Öğle yemeklerinde ortalama 8 Euro yeterli olacağı gibi eğer akşam yemeklerini Türk mekanlarından seçerseniz yaklaşık 4 Euro karşılığında ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Kentte ücretsiz bir şekilde dolaşacağınız yer arıyorsanız eğer Reichstag, Holocaust Memorial, Potsdamer Platz ve Sony Center, Checkpoint Charlie, East Side Gallery, Alexanderplatz, Kaiser Wilhem Kilisesi ve Kreuzberg & Neukölln bölgesi mutlaka gezilmeli.

Belgrad

Yakın ve ekonomik bir seçim arayanlar için ise ilk akla gelen yer Belgrad. Üstelik vize konusunda da çeşitli kolaylıkların sağlandığı şehir, bu tip işlemlerde de sizi son derece rahatlatacak. Havaalanına indikten sonra 2,5 Euro karşılığında merkeze giderek otelinize varabilirsiniz. Otel seçiminde ise Belgrad ziyareti öncesinde yerin belirlenmesi önemli. Kampanyalı bir şekilde alacağınız otel odaları sayesinde en ucuz fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Türkiye’den gidecek kişilerin hamur işi popüler olduğundan dolayı zorluk çekmeyeceği mutfaklarda üstelik doymak da kolay. 1 Euro karşılığında kahvenizi alabilir, 4 Euro karşılığında ise lezzetli bir köfte ekmek yiyebilirsiniz. Öğle ve akşam yemeklerinde ise yiyecek ve bir içecek için ortalama 10 Euro vermeniz yeterli. Şehirde ücretsiz gezilecek yerler ise Aziz Sava Katedrali, Skadarlija Bölgesi, Aziz Mark’s Kilisesi, Knez Mihajlova Caddesi, Zemun Bölgesi.

Prag

Yurt dışına çıkacak kişilerin ilk deneyimlerini Prag’da yaşaması önerilir. Zira şehir yaşamı ve fiyat açısından en kolay ve uygun şehirlerden birisi olan Prag, üstelik misafirperverliğiyle de rahat bir ziyaret yapmanızı sağlıyor. Prag uçak bileti alaraka Vaclav Havel Havaalanı üzerinden erişim sağlayacağınız kentte havaalanı şehir merkezi arasında uygun fiyatlarla toplu taşıma seçenekleri mevcut. Şehir içi ulaşım da oldukça uygun olduğu için ziyaret sırasında her zaman otobüs tercih etmeniz gerekiyor. Sir Toby’s Hostel ve ya Hostel Downtown gibi uygun seçenekler konaklamada değerlendirilebilir. Yumurta ya da omletle birlikte alacağınız bir kahve size ortalama 6 Euro gibi bir ücret çıkartacaktır. 2 Euro’ya kahve alabilirsiniz. Bira ve hamburger tercihlerinizde ortalama 10 Euro, sokak yemeklerinde ise bu fiyatı yarıya kadar indirebilirsiniz. Akşam yemekleri için de yine ortalama 10 Euro yeterli.

Karl Köprüsü, Kafka’nın mezarının bulunduğu Yahudi Mezarlığı, John Lennon Duvarı (ücretsiz), Aziz Vitus Katedrali ücretsiz olarak gezilebilir. Şehrin en popüler turlarından birisi olan Aziz Vitus Katedrali & Eski Saray & Aziz George Bazilikası & Altın Yol ve Daliborka Kulesi ziyaretleri ise sadece 9 Euro.