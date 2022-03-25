Makyaj fırçası en iyi nasıl temizlenir?

Birçok kişi günlük hayatında veya özel günlerinde makyaj yapmayı tercih ediyor. Makyaj yaparken en çok kullanılan malzemelerden birisi ise makyaj fırçaları. Düzgün bir makyaj yapmanın püf noktası olan makyaj fırçaları, düzenli temizlenmezse cilt sağlığını bozabilir ve sivilcelenme yapabilir. Peki, makyaj fırçası nasıl temizlenir?

Kirli bir makyaj fırçası, hem makyajın güzel olmasını engeller hem de cilt sağlığını bozar. Kirli makyaj fırçası c,lt sağlığını bozabileceği gibi göz enfeksiyonuna da neden olabilir. Peki, makyaj fırçası nasıl temizlenir?

Makyaj fırçaları kullanmak kadar sonrasında temizliği yapmak da cildinizin sağlığı için oldukça önemli.

KİRLİ MAKYAJ FIRÇASI AKNEYE NEDEN OLABİLİR

Fırçalar, bakteriler için mükemmel üreme alanları olabilir ve fırçalarınızı yeterince sık yıkamazsanız, aynı bakteriler sivilcelere de neden olabilir. Yüzünüz temiz olsa bile, fırçada biriken kir ve bakteriler yüzünüze yayılır. Bu kir ve bakterilerin makyaj ürünleri ile birlikte gözeneklere dolması ve gözenekleri kapaması da sivilcelerin oluşması için uygun bir ortam sağlar.

GÖZ ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLABİLİR

Göz çevresinde kullandığınız herhangi bir fırçanın olabildiğince temiz olmasını sağlamak çok önemli. Gözler, kirli fırçalardan ve hatta kirli maskara fırçalarından bile enfeksiyon kapabilir.

MAKYAJINIZDA İSTENMEYEN PÜRÜZLER ÇIKABİLİR

MAKYAJINIZDA İSTENMEYEN PÜRÜZLER ÇIKABİLİR

Fırça üzerinde kalmış ve kurumuş kapatıcı parçaları yeni sıkılmış kapatıcınızla bir araya geldiğinde yüzünüzde top top olmuş kalıntılar bırakabilir. Fondöten ile birleşen bu kalıntıların temizlenmesi de oldukça zordur. Parmaklarınızla çekmeniz halinde makyajınızın bozulmasına ve ürünün yer yer yok olmasına neden olabilir.

TEMİZ KULLANILAN MAKYAJ FIRÇASI ÇOK DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLUR

Nasıl tüm eşyalarınıza iyi bakarak onları uzun seneler kullanıyorsanız makyaj fırçalarınıza da eşit oranda iyi bakmanız gerekir. Her kıyafetinizi ayırıp hassas yumuşatıcı ve deterjanlar ile onlara özel ürünler kullanarak temizlediğiniz gibi fırçalarınızı da aynı özende temizlemeniz gerekir.

MAKYAJ FIRÇASI TEMİZLİĞİ NE KADARDA BİR VE NASIL YAPILIMALI?

Özellikle fondöten ve kapatıcı fırçalarınızı kullanım sıklığını göre arttırmak koşuluyla en az haftada bir yıkamalısınız. Bunun hiç kullanmadığınız durumlarda da geçerli olabileceğini unutmayın. Eğer fırçalarınız açıkta duruyorsa etraftaki toz da fırçaların üzerinde birikebilir. Geri kalan fırçalarınızı da ayda en az 2 kez mutlaka temizlemeye özen gösterin.

Temizleme işlemi için ihtiyacınız olan iki malzeme; su ve sabun. Kullanacağınız sabunun doğal içerikli olmasına da özen gösterin. Bu noktada paraben ve renklendirici içermeyen katı veya sıvı sabun seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Fırçanın kıllarını ılık suyla ıslatın.

Temiz avucunuzun içine seçtiğiniz sıvı sabundan bir damla koyun.

Katı sabun tercih ediyorsanız sabununuzu sadece bu işleme ayırmak şartıyla, fırçaları üzerinde gezdirebilirsiniz.

Fırça kıllarının uçlarına hafifçe masaj yapın.

Kılları iyice durulayın.

Fazla nemi temiz bir havluyla alın.

Fırçanın lavabo tezgahının kenarından sarkıtarak kurumasını bekleyin.

Makyaj fırçası temizliğinden sonra kurutma ipuçları

Fırçaları yıkarken sıcak su kullanmayın. Sıcak suyun daha yüksek sıcaklığı, kılları yerinde tutan yapıştırıcıyı eritebilir.

Fırçalarınızın havlu üzerinde kurumasına asla izin vermeyin bu şekilde kıllar küflenebilir.

Fırçalarınızı tamamen suya batırmayın. Tamamen suya batırdığınızda, fırçanın içine su alıyor olabilirsiniz.

Makyaj fırçası kulplarınızı da unutmayın. Kulplardaki makyaj lekelerini temizlemek için, ıslak mendil veya makyaj temizleme mendili kullanabilirsiniz.

Fırçaya biraz cadı fındığı yağı püskürterek bitirebilirsiniz. Bu isteğe bağlı, ancak kalan bakterileri öldürmenin iyi bir yolu.

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25/03/2022 12:50