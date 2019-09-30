Makyaj ile uyumamanın nedenleri

Uyumadan önce makyajınızı temizlemek cilt bakımının en önemli adımlarından biri. Cildinize iyi bakmanın yararlarını hem bugün hem de ileri ki yaşlarınızda göreceksiniz. Uyumadan önce makyajınızı temizlemeyi bir kez alışkanlık haline getirdiğinizde, sizin bir parçanız olacak. İşte neden makyajla uyumamanız nedenleri...

Kırık ve zayıf kirpikler: Büyük bir çoğunluğumuz gür ve uzun kirpiklere sahip olmak için pek çok yolu deniyor. Buna rimel de dâhil. Rimelle uyumak, kirpiklerinizin kurumasına ve sonuç olarak kırılmalarına neden olur.

Tıkanan gözenekler: Makyajla uyuduğunuzda, cildiniz nefes alamaz ve gözenekleri tıkanır. Bu da sivilcelere yol açabilir.

Lekeli yastık kılıfları: Fondoten ya da rimeliniz yastık kılıfınıza bulaştığında temizlemek bir hayli güç olacaktır.

Bakteri yatağı: Uyumadan önce yüzünüzü yıkamak sadece makyajınızı temizlemenizi değil, cildiniz üzerindeki cilt yağı, mikrop ve bakterilerden de arınmanızı sağlar. Gün içinde cildinize bulaşan bakterileri yatmadan önce temizlememeniz sivilcelere ya da uçuklara neden olabilir.

Donuk cilt: Hemen hemen hepimiz ışıldayan ve genç görünümlü bir cilde sahip olmak için uğraşıyoruz. Makyajla uyumak cildinizin kurumasına ve matlaşmasına neden olur. Cildinizi kaplayan makyaj, gece boyunca cildin kendisini yenilemesini zorlaştırır.

Sabah makyajınızı temizlemek daha zor: Daha önce makyajla uyuduysanız, özellikle ağır bir makyajın yüzünüze nasıl dağıldığını ve temizlemenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur.

Gördüğünüz gibi makyajla uyumak pek parlak bir fikir değil ama mutlaka çok yorgun olup, yüzünüzü temizlemeden koltukta uyuya kaldığınız geceler olacaktır. Yapmanız gereken sabah kalktığınızda yüzünüzü iyice temizleyip, mümkünse kil maskesi uygulamak ve iyice nemlendirmek olmalı. Sonra da cildinizin hava alabilmesi için güne makyajsız devam etmelisiniz.

30/09/2019 11:06