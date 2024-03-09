Makyajla spor yapılır mı?

Spor sırasında ciltte terleme meydana gelir. Makyaj ise gözenekleri tıkar. Spor sırasında ise cilt nefes alır ve gözenekler açılır. İşte detaylar...

Neden makyajla egzersiz yapmamanız gerektiğini biliyor musunuz? Uzmanlar makyajın gözeneklerinizi tıkayabileceği ve cildinizin nefes almasını engelleyebileceği konusunda uyarıyor.

Makyaj ve egzersiz arasındaki ilişkiye dikkat

Yapılan bir araştırmaya göre, egzersiz yaparken yüzünüzün gerçekten temiz olması önem taşıyor. Terletici egzersizler sırasında fondöten sürmek cilt ve gözenekler üzerinde kötü bir etki bırakıyor.

Çalışmaya 20 erkek ve 23 kadın olmak üzere 43 sağlıklı üniversite öğrencisi katıldı. Katılımcıların yüzünün bir yarısına (alın ve yanağın üst kısmına) fondöten uygulanırken diğer yarısı temiz bırakıldı.

20 dakikalık koşu bandı koşusu öncesinde ve sonrasında cilde yakından bakmak için cilt analiz cihazı kullanıldı.

Araştırmacılar, egzersiz sonrası hem makyajsız hem de makyajlı bölgelerde nemin arttığını keşfetti.

Ancak ekip, makyaj bölgelerinde nemde daha büyük bir artış olduğunu ve bunun, nemin ciltten buharlaşmasını engelleyen makyajın bir sonucu olabileceğini söyledi.

GÖZENEKLER BÜYÜDÜ

Egzersiz sonrası makyajsız ciltte gözeneklerin boyutu arttı, ancak makyajlı ciltte önemli ölçüde artış olmadı; bu da fondöten sürmenin gözenekleri tıkayabileceğini gösteriyor olabilir.

Bu arada makyaj yapılmayan bölgelerde yağ seviyesi arttı ve makyaj bölgelerinde azaldı, bu da uzmanlara, makyaj yaparken ciltte uygun yağ seviyesini korumanın zor olabileceğini düşündürdü.

Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yazan araştırmacılar, "Fiziksel aktivitelere katılırken kozmetik kullanan bireylerde giderek artan bir eğilim var."

"Bulgular, aerobik egzersiz sırasında fondötenin kullanılmasının cilt yağını azaltarak kuruluğa neden olabileceğini gösteriyor. Ayrıca makyaj gözenekleri tıkayabilir ve sebum üretimini artırabilir." dedi.