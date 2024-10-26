Mal sahibinden izinsiz araç kullanan şahsa yasal işlem

Lefkoşa’da bir aracı mal sahibinden izinsiz kullanan şahıs, polis tarafından tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, GY 616 plakalı aracın mal sahibinden izinsiz olarak kullanıldığı haberinin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, bahse konu aracı mal sahibinden izinsiz olarak kullandığı belirlenen şahıs, tespit edilerek tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin soruşturması sürüyor.