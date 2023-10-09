Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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09/10/2023

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Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya’da saat 09.28’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkezüssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı. 

Deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, Malatya’nın ilçeleri ile çevre illerden de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAKLARDA BEKLEDİ

Depremi ders sırasında hisseden öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflardan tahliye edilerek okul bahçelerine çıkarıldı.

Vatandaşlar da uzun süre cadde ve sokaklarda bekleyerek evlerine giremedi.

Depremi ders sırasında hisseden öğrenciler okul bahçesine çıktı.

 

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar valiliğe ulaşan bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

Vali Yazıcı, ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

09/10/2023 13:41
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TAGS: Deprem, türkiye, haber, kıbrıs
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