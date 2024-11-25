Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan AFAD, ayrıca yaptığı açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

"Olumsuz durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda an itibariyle olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifaderler yer aldı:

"Malatya Doğanşehir’de 4,6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."