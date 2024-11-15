Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.46’de gerçekleşen depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu bildirdi. Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.

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15/11/2024

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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () saat 10.46’da kaydedilen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin merkez üssünde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZLUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Depremin merkez üssü ve Malatya’da olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, “Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.

15/11/2024 10:29
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TAGS: Malatya, deprem
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