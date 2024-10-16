Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Malatya fayı bir süredir deprem uzmanları tarafından inceleniyordu. Son olarak, 3 bin yıldır kırılmayan fayın, 7.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği belirtiliyordu.

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

5,9 büyüklüğündelki deprem Diyarbakır, tunceli ve Elazığ'da da hissedildi.

"SAHA TARAMASINA BAŞLADIK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı." ifadelerini kullandı.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor." dedi.

3 BİN YILDIR KIRILMADI

Malatya fayı son olarak 2024 yılı başlarında ayrıntılı incelendi. Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Dokuy Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor." açıklamasını yapmıştı. Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor. " demişti.

SÜRGÜ FAYI, MALATYA FAYI NEDİR?

Malatya fayı, Sürgü fayı olarak da biliniyor. Malatya fayı, toplamda 220 kilometrelik bir fay. Malatya'nın batısından geçen fay yaklaşık 160 kilometre uzunluğunda. Sürgü'den başlıyor Kemaliye'ye kadar uzanıyor. Ovacık fayıyla birleşiyor ve toplam 220 kilometrelik bir fay hattı oluşturuyor. Malatya'nın içinden kısa faylar da var.