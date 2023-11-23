Malatya'da art arda 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 6,99 kilometre derinde kaydedildi.

Depremin ardından merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin ardından TRT Haber yayınında açıklama yaptı.

Yazıcı, "Şu ana kadar 112, Emniyet, Jandarma ve kaymakamlıklar ve diğer kurularımıza bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz fazla hissedildi. Binalarla ilgili bize ulaşan bir şey yok. Taramalarımız devam ediyor." dedi.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD'dan yapılan açıklamada, 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başta AFAD olmak üzere kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını aktardı.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.