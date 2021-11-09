Malatya'da iki katlı bina çöktü: Yaralılar var

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir bina, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

BİNANIN ALTINDA İŞ YERLERİ, ÜSTÜNDE KAHVEHANE VAR

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın üst katında da kahvehane olduğu belirtiliyor.

9 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, enkazda 20 kişinin olduğunun belirtildiğini söyledi.

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09/11/2021 16:49