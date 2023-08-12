Malatya'da peş peşe iki deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39 ve 16.40'ta peş peşe iki deprem meydana geldi.

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12/08/2023

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Malatya'da peş peşe iki deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39 ve 16.40'ta peş peşe iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 16.39'daki depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Bu deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İkinci deprem ise bir dakika sonra meydana geldi. AFAD, bu depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre şehirlerden de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

12/08/2023 17:01
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TAGS: deprem, türkiye, malatya
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