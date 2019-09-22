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Malatya'da pozisyon çok kazanan yok

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22/09/2019

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Malatya'da pozisyon çok kazanan yok

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

GOL: Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray 23. dakikada Jean Michael Seri’nin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle Sarı kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

GOL: Karşılıklı ataklara ve net gol pozisyonlarına sahne olan maçın ikinci yarısında, ev sahibi takım BtcTurk Yeni Malatyaspor'un aradığı golü 89. dakikada Guilherme’den geldi. 1-1

Galatasaray ligin 5. haftasını 8 puanla kapatırken, BtcTurk Yeni Malatyaspor ise ligin 5. haftasını 7 puanla kapattı.

 

22/09/2019 21:50

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TAGS: Malatya’da pozisyon çok kazanan yok, haber, kıbrıs,
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