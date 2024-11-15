Malatya'dan sonra Rize de sallandı

Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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15/11/2024

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Malatya'dan sonra Rize de sallandı

Türkiye beşik gibi sallanıyor...Malatya'nın ardından Rize'de de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Saat 12.02'de meydana gelen ve merkez üssü Hemşin olarak açıklanan depremin derinliği 12.85 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı. 

Malatya'da da sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

AYRINTILAR GELİYOR... 

15/11/2024 11:24
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TAGS: Malatya, Rize, haber, deprem
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