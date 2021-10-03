Malatyaspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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03/10/2021

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Malatyaspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor tarafından paylaşılan açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

"Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız.

Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, son olarak evinde Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

03/10/2021 20:25
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TAGS: Malatyaspor, İrfan Buz, spor
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