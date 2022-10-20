Malavi'de Etiyopyalı 25 göçmene ait toplu mezar bulundu

Malavi'de Etiyopyalı göçmenlere ait 25 cesedin gömüldüğü bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

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20/10/2022

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Malavi'de Etiyopyalı 25 göçmene ait toplu mezar bulundu

Malavi'de Etiyopyalı göçmenlere ait 25 cesedin gömüldüğü bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

Malavi Polis Sözcüsü Peter Kalaya, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan toplu mezarın 18 Ekim'de ortaya çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Kalaya, şimdiye kadar 25 cesede ulaşıldığını ve kurbanların Malavi üzerinden yasa dışı yollarla Güney Afrika'ya giden 25-40 yaşlarındaki Etiyopyalı göçmenler olduğunun sanıldığını kaydetti.

Yaklaşık 1 ay önce gömüldüğü tahmin edilen cesetlerin otopsi için morga kaldırıldığı belirtildi.

20/10/2022 12:16
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TAGS: Malavi, tiyopya, göçmen, toplu mezar
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