HABER KIBRIS

Malavi'de seçim sonuçları askıya alındı

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26/05/2019

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Malavi'de seçim sonuçları askıya alındı

Başkanlık seçimlerine muhalefet itiraz etti, bazı bölgelerde oylar yeniden sayılacak.

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de muhalefetin, cuma günü yapılan devlet  başkanlığı seçiminin sonuçlarına Yüksek Mahkemede itiraz etmesi sonucu bazı  bölgelerde oyların yeniden sayılacağı bildirildi.

Malavi Yüksek Mahkemesi, Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz  Lazarus Chakwera'nın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve mahkemeye başvurması  sonucu 10 bölgede oyların yeniden sayılmasına hükmetti.

MCP Sözcüsü Eisenhower Mkaka, yaptığı açıklamada, bazı bölgelerden  gelen seçim sonuçlarında "çok göze batan usulsüzlükler" fark ettiklerini  belirtti.

Mkaka, "MCP, seçim sonuçlarında ciddi anormallikler olduğunu fark etti  o yüzden mahkemeye başvurdu. Bu anormalliklerin, devlet başkanlığı sonuçlarının  açıklanmadan önce düzeltilmesini istiyoruz." dedi.

Devlet başkanlığı yarışında, Demokratik İlerici Parti (DPP) mevcut  Devlet Başkanı Peter Mutharika ve Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz  Lazarus Chakwera'nın ismi öne çıkıyor.

Anayasaya göre, devlet başkanı 5 yıl için belirlenirken en fazla iki  dönem görev yapabiliyor.

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TAGS: Malavi’de seçim sonuçları askıya alındı, haber, kıbrıs,
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