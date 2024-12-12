Malezya, bölgesel dijital merkez olma hedefiyle ulusal yapay zeka ofisi kurdu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yapay zeka gelişimi için ülkesini bölgesel bir dijital merkez haline getirme amacıyla ulusal yapay zeka ofisinin kurulduğunu bildirdi.

Malay Mail sitesinin haberine göre, başkent Kuala Lumpur'da, ulusal yapay zeka ofisinin açılışı için tören düzenlendi.

Başbakan İbrahim, burada yaptığı konuşmada, yapay zeka gelişimi için ülkesini bölgesel bir dijital merkez haline getirme amacıyla ulusal yapay zeka ofisinin kurulduğunu belirterek, "Bu, dijital dönüşüm yolculuğumuzda bir başka tarihi an." diye konuştu.

Malezya’yı yüksek gelirli ülkeler arasına katabilmek için dijital bir ekosistem inşa etmenin önemine vurgu yapan İbrahim, ilkokuldan başlayarak, üniversitelere ve kamu hizmetlerine değin toplumun tüm kesimlerinde dijital okuryazarlığın artırılmasına yönelik çabaların başlaması gerektiğini söyledi.

Hükümet, Malezya'da veri merkezi, bulut ve yapay zeka projelerini duyuran Amazon, Google ve Microsoft dahil olmak üzere altı şirketle stratejik ortaklıklar kurduğunu açıkladı.

Malezya, geçen yıl, bulut ve yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için kritik altyapı inşa etmek isteyen küresel teknoloji firmalarından milyarlarca dolar yatırım almıştı.