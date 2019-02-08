Malezya'da 240 Kiloluk Lagos Balığı Yakalandı

Malezya'nın kuzey açıklarında bir balıkçı, 240 kilo ağırlığında lagos balığı yakaladı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Labuan adası açıklarında ava çıkan balıkçının ağına büyük bir balık takıldı.

Balığı makara yardımıyla güçlükle tekneye çeken balıkçının lagosu temizlemesi yarım saati aldı.

Ağırlığı 240 kiloyu bulan dev balığın, 13 bin 255 Malezya ringgitine (3 bin 252 dolar) satıldığı öğrenildi.

Hani balık türünden olan lagosların ortalama uzunluğu bir buçuk metre, ağırlığı ise 30 - 40 kilogramı buluyor.