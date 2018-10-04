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Malezya'da 6 Kurtarma Dalgıcı Hayatını Kaybetti

 Malezya'da kayıp genci bulmak için eski bir maden göletinde arama yapan 6 kurtarma dalgıcının öldüğü bildirildi.

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04/10/2018

Malezya'da 6 Kurtarma Dalgıcı Hayatını Kaybetti

Malezya haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Selangor eyaletinde terk edilmiş bir maden göletinde balık tutarken kaybolan genci bulmak için dalış yapan 6 itfaiye personeli girdaba kapılarak hayatını kaybetti.

İtfaiye Genel Müdürü Muhammed Hamdan Vahid, dalgıçların tüm güvenlik ekipmanlarının tam olduğu fakat gece saatlerinde sürdürülen arama sırasında gölette meydana gelen girdaba kapılarak boğulduklarını ifade etti.

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TAGS: Malezya, haber, kıbrıs
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