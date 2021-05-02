Malezya’da Hindistan mutasyonu tespit edildi

Malezya’da Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19 mutasyonunun ilk vakası bildirildi

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02/05/2021

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Malezya’da Hindistan mutasyonu tespit edildi

Malezya'da Covid-19 B.1.617 adlı Hindistan mutasyonunun görüldüğü belirtildi. Malezya Sağlık Bakanı Adham Baba, ilk vakanın Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda bir Hindistan vatandaşında tespit edildiğini açıkladı.

Baba, “Halka sakin kalmasını tavsiye ediyoruz. Virüsün bulaşmasını engellemek ve kamu güvenliğini sağlamak için tüm çabalar devam edecek” dedi.
Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirebileceğini ve şiddetli hastalığa neden olabileceğini belirtmiş, mutasyonun corona virüsü aşısının etkisi azaltabileceğini kaydetmişti.

Malezya'da açıklanan son verilere göre toplam korona virüs vaka sayısı 415 bin 12'ye ulaşırken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 533 oldu.

02/05/2021 16:55
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TAGS: Malezya, Hindistan, mutasyon
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