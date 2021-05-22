Malezya'da sel: 5 binin üzerinde kişi tahliye edildi

Malezya'nın Sabah ve Sarawak eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 binin üzerinde kişi evlerinden tahliye edildi. Her iki eyalette de güvenli bölge sayısı artırılacak.

Sabah Afet Yönetimi Komitesi, son 3 gündür eyalette etkili olan yağışların ardından tahliye edilen vatandaşların sayısının, 4 bin 772'ye yükseldiğini açıkladı.

Sarawak Afet Yönetimi Komitesi ise seller nedeniyle toplam 326 kişinin güvenli bölgelere taşındığını açıkladı.

Yağışların süreceğini belirten yetkililer, her iki eyalette de güvenli bölge sayısının artırılacağını söyledi.

19 Mayıs'taki sağanak yağışlar sele neden oldu

19 Mayıs'ta Sabah'ın Beaufort kentinde meydana gelen sağanak yağışlar, sele neden olmuştu.

Yağışlar gün içinde eyalet genelinde ve Sabah'ın komşu eyaleti Sarawak'ta etkisini göstermişti.

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22/05/2021 11:58