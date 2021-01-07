Malezya'da sel nedeniyle 34 binden fazla kişi tahliye edildi

Malezya Sosyal Refah Biriminin resmi sitesindeki verilere göre, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu ve Perak eyaletlerinde 1 Ocak'tan bu yana etkili olan ve dün Sabah eyaletinde de etkisini gösteren muson yağmurlarının ardından oluşan sel nedeniyle şimdiye kadar 34 bin 525 kişi güvenli bölgelere götürüldü.

Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 20 bini geçti

Sel mağdurlarının sayısı Pahang'dDaha sonra yağışların çevre eyaletlerde etkisini göstermesi üzerine selden etkilenenlerin sayısı 20 bine yükselmişti.

Sel nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetmişti.a 23 bin 694, Kelantan'da 4 bin 920, Terengganu'da 3 bin 116, Johor'da 2 bin 313, Perak'ta 448 ve Sabah'ta 34 olarak kaydedildi.

Selangor'daki güvenli bölgelere sığınan 68 sel mağdurunun ise evlerine döndüğü açıklandı.

1 Ocak'ta başlayan ve en çok Malezya'nın Johor ile Pahang eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2 eyalette toplam 7 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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07/01/2021 10:24