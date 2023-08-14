Malezya'daki eyalet seçimlerinde denge değişmedi

Malezya'da 13 eyaletin 6'sında düzenlenen seçimlerde iktidar ve muhalefet partileri, mevcut konumlarını korudu.

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14/08/2023

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Malezya'daki eyalet seçimlerinde denge değişmedi

Malezya'da 13 eyaletin 6'sında düzenlenen seçimlerde iktidar ve muhalefet partileri, mevcut konumlarını korudu.

Malay Mail'in haberine göre Malezya Seçim Komisyonu, dün 6 eyaletteki seçimlerin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Malezya Başbakanı Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH), Selangor, Negeri Sembilah ve Penang, muhalefetteki Ulusal Cephe (BN) ise Kelantan, Kedah ve Terengganu eyaletlerindeki konumlarını korudu.

Uzmanlar, bu seçimlerin Enver İbrahim için "en çetin siyasi sınav" olduğu yorumunu yapmıştı.

 

14/08/2023 10:16
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TAGS: Malezya, haber, kıbrıs
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