Malezya'daki heyelanda ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Malezya'da bir kamp alanında 16 Aralık'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi.

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25/12/2022

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Malezya'daki heyelanda ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

 

Malay Mail'in haberine göre, yetkililer, başkent Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.

Polis yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarını bitirme kararının başka kayıp olmadığının doğrulanmasının ardından verildiğini belirtti.

Heyelanda kaybolan 92 kişiden 31’inin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin ise kurtarıldığı bilgisi verildi.

25/12/2022 13:56
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TAGS: Malezya, heyelan, haber
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