Malezya'daki selde can kaybı artıyor

ads ads ads ads
21/12/2021

ads
ads
ads
Malezya'daki selde can kaybı artıyor

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yaklaşık 51 bin kişi tahliye edildi.

BBC'nin haberine göre, Malezya'da 17 Aralık Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonrası başkent Kuala Lumpur'un bir kısmı sular altında kaldı.

Çoğu Pahang eyaletinden yaklaşık 51 bin kişi tahliye edildi. Selin etkilediği bölgelerde 14 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, yağışlar öncesi gerekli uyarıları yapmamakla eleştirildi.

Dün, 7'si Malezya'nın Selangor eyaletinde olmak üzere 11 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NADMA) göre, selden kötü etkilenen bölgeler arasında Selangor'un yanı sıra Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Perak ve Kuala Lumpur yer alıyor.

21/12/2021 09:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Malezya, sel, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.