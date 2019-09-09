Malezya'nın güneyinde dang humması ölümleri arttı

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısında bu yıl artış gözlemlendi.

Eyalete bağlı Sağlık, Kültür ve Miras Komitesi Başkanı Mohd Khuzzan Ebubekir, bu yılın başından ağustos ayının sonuna kadar eyalet genelinde toplam 7 bin 761 dang humması vakası ve 19 ölüm kaydedildiğini açıkladı.

Geçen yılın 8 aylık döneminde 3 bin 857 vaka ve 12 ölüm yaşandığını belirten Mohd Khuzzan, bu yıl dang vakalarındaki artışın yüzde 101 olduğunu belirtti.

Mohd Khuzzan, dang humması vakalarındaki artışın virüs taşıyan sivrisineklerin üreme noktalarının çoğalmasından kaynaklandığını vurguladı ve bu sorunla mücadele için eyalet genelinde düzensiz çöp öğütmenin son bulması gerektiğini ifade etti.