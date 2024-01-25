Mali'de kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 70 kişi öldü

ads ads ads ads
25/01/2024

ads
Mali'de kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 70 kişi öldü

 Mali'de hafta sonu kaçak altın madeninin çökmesi sonucu en az 70 kişinin öldüğü ortaya çıktı.

Madencilik Müdürlüğünden üst düzey bir yetkili, güneybatıdaki Koulikoro bölgesindeki Kangaba ilçesinde kaçak işletilen bir altın madeninin çöktüğünü belirtti.

Yetkili, olayda en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi Mali'de yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bu tarz kazalara sık rastlanıyor.

 

25/01/2024 15:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.