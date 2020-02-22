Malikanesi sular altında kaldı

Ünlü oyuncu George Clooney’nin 12 milyon dolarlık Berkshire malikhanesi, Dennis fırtınasından sonra sular altında kaldı.

Öldürücü Ciara ve Dennis fırtınalarından sonra tahribatın açıkça görüldüğü karelerde öncesi ve sonrası fotoğraflandı.

Tenis kortu, veranda ve hoş gözüken çimlerin büyük bir kısmı evin yanındaki nehirden gelen pis sel sularıyla kaplandı.

Clooney ve insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney, daha önce de sel yüzünden yapılan 18 aylık bir yenilemeden sonra 2016 yılında ikizleriyle beraber buraya taşınmıştı.

22/02/2020 11:35