Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi: 5'i kız 4'ü erkek

Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.

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05/05/2021

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Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi: 5'i kız 4'ü erkek

Mali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.

Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.

Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.

05/05/2021 08:47
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TAGS: Dünya, Bebek ve Çocuk Sağlığı, Bebek, Normal doğum, Anne
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