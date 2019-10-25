Maliye Bakanı Amcaoğlu: Maliyenin herhangi bir borcu yok

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ülkede ikinci bir KTHY faciası yaşanmaması için KIBTEK’te ilgili tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti;

“Şuan aktüeryal denge üç çalışan, bir emekliyi öder vaziyetin dışına çıktığı anda o kurumun geleceğinden bahsedemezsiniz".

Amcaoğlu "225 milyonluk geçmiş hükümetten devraldığımız cari borç, şuan kapanmış durumda. KKTC Maliyesinin şuan itibarı ile herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Devlet, Kamu Maliyesi, Maliye Bakanlığı almış olduğu mal ve hizmetin bedelini günlük olarak ödeyebilecek güce ermiştir”

25/10/2019 12:34