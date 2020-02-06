Maliye Bakanı Amcaoğlu’ndan Girne’ye yeni hastane için müjde

Girne Amerikan Üniversitesi’nin devlete olan borçlarına karşılık Girne’de Florence Nightingale Hastanesi ile birlikte projelendirdiği yarım inşaat hastane binası Maliye Bakanlığı’na devrediliyor.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu bu yöndeki protokolün hazırlığının tamamlandığını ve birkaç gün içinde imzalanacağını açıkladı. Bakan Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’ndan imza için bu hafta yetki alacağını söyledi. Hastanenin yaklaşık 10 bin metre kare büyüklüğünde olduğunu; 120 yatak kapasitesine ve 18 yoğun bakım ünitesine sahip olduğunu açıklayan Amcaoğlu, “2 yıllık yoğun bakım sevkine yapılan ödeme ile hastane tamamlanır. 30 milyon TL de fonda para vardır. Burada var olan para ile hastane tamamlanacaktır ki ben inanıyorum bu yıl içinde tamamlanır” dedi. Sağlık konusuna büyük önem verdiklerini ve bu konuda para ayırmak konusunda hiçbir tereddütleri olmadığını ifade eden Olgun Amcaoğlu, bu hastanenin devreye girmesiyle devlet sevklerinin çok azalacağına vurgu yaptı.

06/02/2020 14:59