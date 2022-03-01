Maliye Bakanı Atun, elektrikte yeni tarifeleri açıkladı

Maliye Bakanı Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun uygulayacağı yeni tarifeyi açıkladı

Maliye Bakanı Sunat Atun Elektrik Kurumu’nun en yaşamsal kurumlardan olduğunu belirterek, yapısal ve mali olarak bu şekilde sürdürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yeni tarifede ilk 250 kilovat için tarifenin 98 kuruş olduğunu belirten Atun, enerjide “kullanan öder” prensibi olduğunu, enerjinin dünyada en kıt kaynak olduğunu, 250 kilovatın ortalamanın üzerinde bir limit olduğunu söyledi.

Atun, çok kısa sürede zamanlı tarifenin de uygulamaya gireceğini belirtti.

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01/03/2022 07:38