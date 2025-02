Maliye Bakanı Berova, ‘28 Şubat Sivil Savunma Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘28 Şubat Sivil Savunma Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülke savunmasında vazgeçilmez bir öğe olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın önemine vurgu yapan Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti;

“Yalnızca savaşta değil, İnsan hayatının ve toplumsal sağlığın risk altında olduğu, afet ve acil durumlarda, yangınlarda ve arama kurtarma faaliyetlerinde, halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan Sivil Savunma; etkili, yeterli, eğitimli ve bilinçli hizmet sunan, hayat kurtarma görevinde, teknolojiyi ve dünyayı yakından takip eden, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizması ile öncü, örnek ve topyekûn savunmanın en önemli unsurlarındandır.

Sivil Savunma ayrıca; her bir bireyin, ailelerin, kurumların ve devletin ortak sorumluluğudur.

Her birimiz, acil durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalı, olası risklerle başa çıkma kapasitemizi artırmalı, sivil savunma ile ilgili etkin katılımı sağlayarak yüksek bir bilinç ve farkındalığımızı güçlendirmeli, topyekûn savunmayı aktif kılmalıyız.

Bu vesileyle Sivil Savunma Teşkilatı Mensuplarımızın ‘Sivil Savunma Günü’nü yürekten tebrik eder, yürütmekte oldukları çalışmalarda başarılar dilerim.”