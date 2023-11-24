Maliye Bakanı Berova, Ada-Sen heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası’ndan (Ada-Sen) bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Berova’nın tecrübeli bir milletvekili olduğunu kaydetti ve “Bilgi, birikim ve tecrübeleriniz ışında bu dönemde daha iyi bir kamu maliyesi oluşacağına, bununla birlikte hem ülkemiz, hem de halkımızın daha refah seviyeye kavuşacağına inancımız tamdır. Bu zor dönemlerde KKTC halkının refahı için elinizden geleni yapacağınızdan hiçbir şüphemiz olmadığı gibi iş birliğine de hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz” dedi.

Sorunlarını da Bakan Berova’ya aktaran Mındıkoğlu, kamu çalışanlarına vergi adaleti konusunda atılacak adımların kamuda çalışma barışını sağlayacağını belirtti.

Berova da konuşmasında sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerine önem verdiklerini ifade etti ve ülkenin daha ileriye taşınması, halkın refahı ve çocuklara daha iyi bir vatan bırakabilmek için birlikte istişare içinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı Berova, göreve atandığı ilk günden itibaren daha adaletli bir vergi sistemi, iyi kaynaklar yaratıp, bu kaynakların adil ve düzenli bir şekilde dağıtılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getirdi.

Beroca, yıllık matrah ve vergi oranlarında yapılacak düzenleme ile hayat pahalılığının düşük maaş alanlara daha yüksek yansıması için çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti.