Maliye Bakanı Berova, Anadolu Sigorta heyetini kabul etti

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27/02/2025

Maliye Bakanı Berova, Anadolu Sigorta heyetini kabul etti

 Maliye Bakanı  Özdemir Berova, Anadolu Sigorta heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bugün Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu de yer alırken, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan’a, Kıbrıs Bölge Müdürü Fatma Coşan, Genel Müdür Yardımcıları Deren Koçdemir, Taylan Matkap ile Fatih Gören eşlik etti.

Anadolu Sigorta’nın bu yıl 100’üncü yılını kutlamak üzere KKTC’de bulunduklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, bu çerçevede Maliye Bakanı  Özdemir Berova’ya  nezaket ziyareti  gerçekleştirdiklerini söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, sigorta sektörünün önemli kuruluşlarından Anadolu Sigorta’nın 100. yılını kutladı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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