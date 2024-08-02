Maliye Bakanı Berova, Buse Savaşkan'ı tebrik etti

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02/08/2024

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Maliye Bakanı Berova, Buse Savaşkan'ı tebrik etti

 Maliye Bakanı Özdemir Berova, olimpiyatlarda yarışan sporcu Buse Savaşkan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Berova, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Olimpiyat Oyunları'nda, Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92’lik derecesiyle finalde mücadele etmeye hak kazanan Milli sporcumuz Buse Savaşkan, başarılarıyla bizleri bir kez daha gururlandırmıştır.

Buse Savaşkan’ı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyor, Savaşkan’a elde ettiği bu başarıda emeği olanlara da teşekkür ediyorum.”

02/08/2024 16:19
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TAGS: Maliye Bakanı Berova, Buse Savaşkan
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