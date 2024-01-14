Maliye Bakanı Berova, Dr. Fazıl Küçük’ü andı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü andı.

Maliye Bakanı Berova anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Varoluş mücadelesi yıllarında doktorluktan, toplum liderliğine giden o zorlu yolda inançla verdiği mücadele sayesinde halkının sesi ve lideri olan liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 40’ıncı ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, mücadelesi önünde saygı ile eğiliyoruz.

Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün, doktor, gazeteci, siyasetçi kimliği ile Kıbrıs Türk halkı için en karanlık yıllarda verdiği mücadelesi unutulmayacak ve bu mücadeleler sonucunda kurulan devletimizi korumak ve gözetmek en önemli vazifemiz olmaya devam edecektir.

Aramızdan bedenen ayrılışının 40. yılında Liderimizi rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum. Mekânı cennet olsun.”