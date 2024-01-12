Maliye Bakanı Berova ile sendikalar protokol imzaladı

Vergi matrahlarında yapılması öngörülen düzenleme konusunda uzlaşıya varıldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova bu sabah Kamuda örgütlü 5 sendika Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile bir araya geldi.

Bakan Berova ve sendikalar vardıkları uzlaşıya ilişkin protokol imzaladı.

Ayrıntılar bugün saat 12.00’de Maliye Bakanı Özdemir Berova ile sendikalar tarafından basın açıklamasıyla duyurulacak. Kaynak:BRTK