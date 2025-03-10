Maliye Bakanı Berova, İrsen Küçük’ü andı

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10/03/2025

Maliye Bakanı Berova, İrsen Küçük’ü andı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, eski Başbakan ve UBP eski başkanlarından İrsen Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berova, mesajında, İrsen Küçük’ü rahmetle andı ve şunları kaydetti:

“Milli mücadelemize Erenköy Mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis Üyesi, Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar büyük hizmetleri bulunan eski Genel Başkanımız İrsen Küçük’ü ölümünün altıncı yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: ı Berova, İrsen Küçük
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