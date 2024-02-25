Maliye Bakanı Berova, İskele ve Karpaz bölgesini ziyaret etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, İskele ve Karpaz bölgesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskele'de Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Vergi Dairesini ziyaret eden Berova, burada çalışanlarla bir araya geldi ve Dairenin işleyişi ile yapılması gerekenler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Ardından Karpaz bölgesine giden Berova, Yenierenköy Belediyesini ziyaret etti. Yenierenköy Belediye Başkanı Hamit Bakırcı tarafından karşılanan Berova Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Berova daha sonra Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile birlikte Dipkarpaz’da genç yaşta hayatını kaybeden vatandaşın evine giderek ailesine taziyelerini iletti, mevlide katıldı.

Berova son olarak, Kaleburnu ve Yenierenköy’ü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, Bakanlığın çalışmalarını aktardı, bölge ve ülke sorunlarını dinledi.

Bakan Berova'ya köy ve bölge ziyaretlerinde Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Bakanlık bürokratları da eşlik etti.