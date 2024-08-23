Maliye Bakanı Berova, Kamu Maliyesi ile ilgili önemli mesajlar verdi

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Genç TV’de konuştu.

Covid sonrası ve bölgesel savaşlar nedeniyle dünya ekonomisinin önemli bir sınavdan geçmekte olduğuna işaret eden Berova, böylesi bir ortamda KKTC’nin bütçe disiplinini sağlamak ve halkı, enflasyona karşı korumak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Orta ve alt sınıfların alım gücünü koruma adına Hayat Pahalılığını yılda 3 kez maaşlara yansıtma kararını hatırlatan Berova, bunun kamu maliyesine 5 Milyar Tl’lik ek bir yük getirdiğini söyledi.

Hayat pahalılığı belirleme koşulları içerisinde ülkede fırsatçılığın da etkili olduğunu ifade eden Berova bu nedenle hayat pahalılığının beklenenin üzerinde çıktığını belirtti

Berova “Gelinen noktada hayat pahalılığı ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler de yapacağız. Bu artık kaçınılmaz” dedi

Berova, “ Çalışanımız hak ettiğini almaya devam edecek ama kamu maliyesi de sürdürülebilirliğini sağlamalı” diye konuştu